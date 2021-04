Mistérios envolvem morte de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira

O professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), João Furtado, explicou para o site Brasil de Fato, que a maioria dos inconfidentes se rebelava contra a forma agressiva com que Portugal cobrava os impostos no estado. Eles não tinham um grande projeto para o país, não tinham os mesmos pensamentos sobre a escravidão e não passaram da fase de planejamento da revolta.

