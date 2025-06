+Milionária, Quina e mais: Veja prêmios milionários das loterias deste sábado

Dia de Sorte : O concurso 1074 do Dia de Sorte vai sortear o prêmio de R$ 600 mil. Para participar, o apostador deve escolher sete números entre as 70 opções. Também é possível marcar 21 números pagando a mais. Ganha se acertar de 3 a 7 colunas. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Manaus/AM - A Caixa Econômica Federal irá realizar, neste sábado (7), sete concursos com diversos prêmios, sendo a +Milionária o maior deles, com R$ 108 milhões. Confira abaixo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.