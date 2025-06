Idosa é agredida por reclamar de latidos de cachorro; vídeo

Mulher se estressa com idosa que reclamou do latido de seus cachorros pic.twitter.com/uZkctitB9D — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) June 7, 2025

Uma mulher de 68 anos foi agredida nesta semana após reclamar dos latidos de um cachorro, em um incidente ocorrido na Rua Maestro Andrelino Vieira, na Vila Alpes, em São paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora, uma mulher de 57 anos, vai em direção à vítima, a agarra pelos ombros e a derruba no chão.

As imagens mostram um homem intervindo para tentar separar as duas mulheres e conter as agressões.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima compareceu à delegacia no dia seguinte, relatando ter sido agredida após um desentendimento relacionado a um cachorro. A SSP informou que as autoridades solicitaram exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) para apurar a extensão das lesões.

O caso foi registrado como lesão corporal e, inicialmente, a investigação teve início no 1º Distrito Policial de São Carlos. Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada ao 4º Distrito Policial, responsável pela área onde os fatos ocorreram.

A vítima foi orientada sobre o prazo para apresentar uma representação criminal contra a agressora.