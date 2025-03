Lula lamenta morte de Fuad Noman, prefeito de BH

O presidente se solidarizou com Monica Drummond, esposa de Noman, com os amigos e familiares.

"Recebi com muita tristeza a notícia sobre o falecimento de Fuad Noman, nosso querido prefeito de Belo Horizonte, com quem tive a honra de estar lado a lado na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira", escreveu o presidente nas redes sociais.

