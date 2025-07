Lula ataca Bolsonaro: "vai para o xilindró"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não poupou críticas ao seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (24). Em evento em Minas Novas (MG), Lula chamou Bolsonaro de "fujão" por não ter lhe repassado a faixa presidencial em 2023.

Lula foi além, afirmando que Bolsonaro, réu no julgamento da trama golpista, será preso. "Se a Justiça decidir com base nos autos, ele vai para o xilindró", declarou o presidente. Ele criticou a suposta tentativa de golpe e a ida de um filho de Bolsonaro a Washington para pedir intervenção de Donald Trump no Brasil, classificando as atitudes como "vergonha" e "falta de caráter".

As falas de Lula ocorrem uma semana após o Supremo Tribunal Federal determinar que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica e seja proibido de se aproximar de embaixadas ou manter contato com autoridades estrangeiras, decisão baseada em "indicativos da concreta possibilidade de fuga do réu".

Em contrapartida, Lula relembrou sua própria prisão por 580 dias, afirmando ter recusado propostas de asilo e o uso de tornozeleira, pois não trocaria sua "dignidade por liberdade".