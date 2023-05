Justiça marca julgamento de Thiago Brennand em caso de estupro contra mulher americana

A vítima relatou que Brennand passou a agir de forma violenta. "Iniciclamente, o homem mostrou comportamento gentil, mas depois passou a agir de maneira agressiva até chegar ao ponto de obrigar a vítima a manter com ele relações sexuais. Além disso, o empresário disse ter gravado cenas íntimas da mulher, passando a ameaçá-la com a divulgação das imagens caso ela rompesse o relacionamento", disse a promotoria.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima conheceu Thiago quando mostrou interesse em comprar um cavalo dele. Segundo a mulher, ambos tiveram um relacionamento casual durante 2 meses, em 2021.

Na audiência de instrução serão ouvidas a vítima e as testemunhas. Posteriormente, Brennand será interrogado. Após a acusação e a defesa, haverá espaço para as alegações finais e em seguida o juiz dará a sentença.

