Justiça quebra sigilo bancário de delegada suspeita de favorecer Thiago Brennand

A defesa nega as acusações, mas a investigação prossegue agora com acesso às conversas pessoais da delegada que serão analisadas por meio da quebra de sigilo.

A vítima relatou ainda que durante esse período, foi agredida, estuprada e tatuada à força com as iniciais do empresário, além de ter um vídeo íntimo vazado por ele na internet.

Na ocasião, a mulher procurou a polícia e contou que foi mantida encarcerada no apartamento de Thiago em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.