Juíza argentina diz que brasileiro e namorada planejaram ataque à Cristina Kirchner

A investigação que apura a tentativa de homicídio contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, afirma que o brasileiro Fernando Sabag Montiel, 35, contou com a ajuda da namorada, Brenda Uliarte, 23, para executar o crime.

No documento judicial de indiciamento divulgado nessa quarta-feira (7), a Justiça afirma que Brenda estava no local do ataque com o namorado e que guardava a arma usada por eles.

Câmeras de segurança flagraram o casal. Para a polícia, o atentado foi planejado com antecedência pelos dois aproveitando o momento de vulnerabilidade de Cristina por conta do assédio da multidão.

Brenda disse em depoimento que estava na cena da tentativa de homicídio apenas acompanhando Fernando e que não sabia do ataque e nem falava com ele há dois dias.

Porém, as imagens e as informações coletadas até o momento indicam que ela participou ativamente de tudo, embora Fernando também negue o envolvimento dela.

Nos últimos dias, cinco amigos do casal foram ouvidos como testemunhas e tiveram que entregar os celulares para que a polícia checasse as conversas deles com o brasileiro.