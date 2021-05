Identificado autor de chacina em creche em Santa Catarina

De acordo com o Estadão, Fabiano foi à creche e ao entrar no local, encontrou a professora de 30 anos e começou a atacá-la com o facão. Na tentativa de alertar sobre o ataque, a professora conseguiu correr até uma das salas e gritou por socorro. Em seguida, o rapaz esfaqueou uma funcionária e mais três crianças. Duas meninas de menos de dois anos e a professora morreram no local. Outra criança e a funcionária morreram no hospital.

O jovem de 18 anos identificado como Fabiano Kipper Mai matou cinco pessoas, sendo uma professora , uma funcionária e três crianças de até dois anos de idade, durante um ataque à creche, na cidade de Saudades, em Santa Catarina. Ele usou um facão e matou as vítimas esfaqueadas, em seguida, tentou se matar ao desferir golpe de faca no próprio corpo.

