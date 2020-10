Funcionário é preso após estuprar hóspede dentro de hotel de luxo

Fabio de Oliveira Barros, 37, funcionário do America’s Barra Hotel foi preso na noite dessa segunda-feira (19), acusado de estuprar uma hóspede que estava sozinha no quarto do estabelecimento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O homem teria usado o cartão magnético do hotel para abrir a porta e cometer o crime. A mulher conta que estava na cidade para participar de um curso e teria passado mal no local. Ela foi levada para de volta para o hotel e seguiu até o quarto com a ajuda de uma amiga que foi embora minutos depois.

Assim que percebeu que ela estava sozinha, Fabio foi ao quarto, entrou e ao perceber que a hospede estava acordada inventou que era motorista da amiga dela e que a outra mulher estaria preocupada com ela.

Ele se aproximou dela e perguntou se ela estava bem mesmo e de repente passou a mão com força nas partes íntimas dela. A vítima conseguiu dar um chute no funcionário que acabou deixando o quarto correndo.

A gerência do hotel foi acionada e minutos depois, Fabio foi identificado por meio das imagens das câmeras de segurança do corredor. Ele foi preso em flagrante por estupro.