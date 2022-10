Em vídeo, Roberto Jefferson chama Beto Simonetti de marionete após pedido de processo na OAB

Roberto Jefferson chama Beto Simonetti de marionete em vídeo, após o presidente da OAB pedir que seccional instaurasse processo contra o ex-deputado do PTB.

Roberto Jefferson pic.twitter.com/QZC4S0ojyp — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 24, 2022

Um ofício foi enviado ao presidente da seccional do Rio de Janeiro para que sejam tomadas providências sobre os ataques do ex-deputado Roberto Jefferson à ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia.

efferson ainda é inscrito na OAB-RJ. No documento, Simonetti pede para que seja instaurado um processo ético contra o político. “O advogado, ao fazer referência à um voto da Ministra no âmbito no TSE, a atacou gravemente, fato que revela violação a deveres consignados no Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como no seu Código de Ética e Disciplina, dentre eles, o dever de urbanidade”, escreveu.

Em outro vídeo, publicado na última sexta-feira (21), Roberto Jefferson distribui ataques e xingamentos à ministra Cármen Lúcia, por ela ter votado para punir a emissora Jovem Pan pelas declarações falsas contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , candidato à Presidência da República. Na gravação, que dura pouco mais de 1 minuto, o petebista a chama de “bruxa”, “arrombada” e ainda diz que ela é como uma "prostituta".