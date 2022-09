Eleições 2022: Bolsonaro cita vice de Tebet durante debate para acusar Lula pela morte de Celso Daniel

"Eu confio integralmente na minha vice, que é de Santo André. O pai dela, já falecido, foi vítima de extorsão. Da máfia dos transportes, na época do governo do PT. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil, e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT que, segundo o senhor, é envolvido e está aqui. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto? E vamos tratar do Brasil?", disparou Tebet.

"Senhora Simone, a sua vice há algum tempo vem falando, e ontem falou novamente, que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel e o senhor Ronan recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. Qual é a posição da senhora sobre esse episódio?", questionou Bolsonaro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.