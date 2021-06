Documentos apontam falhas em salto que levou à morte de paraquedista; vídeo

Um ano após o acidente que deixou o paraquedista do Exército Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos, morto, documentos obtidos pelo RJ1 mostram possíveis falhas em procedimentos que provocaram a morte.

O caso aconteceu em junho de 2020, durante o salto de treinamento da Brigada de Infantaria Paraquedista, no Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio. O equipamento usado pelo militar ficou preso no avião e ele acabou caindo.

O Exército abriu um inquérito policial militar para apurar as causas da morte do soldado. As investigações duraram cerca de dois meses até que fossem concluídas.

Neste período, testemunhas foram ouvidas e perícias foram feitas. E a conclusão é que não houve indícios de prática de crime militar. Ninguém foi considerado culpado.