Diretor do Ipen, Wilson Aparecido Parejo Calvo é exonerado

De acordo com a SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) lamentou a exoneração de Clavo e classificou como "decisão unilateral". Além disso, a entidade informou, em nota, que "A principal razão é que Calvo estaria sendo pressionado por defender a radiofarmácia pública hoje instalada no IPEN".

O diretor do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), Wilson Aparecido Parejo Calvo, foi exonerad pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O ato foi publicado no Diário Oficial da União na sexta-feira (25), com data de 8 de fevereiro.

