Deputados pedem afastamento imediato de Salles após operação da PF

A bancada do PT na Câmara dos Deputados entrou no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (20) com uma notícia-crime contra Ricardo Salles , pedindo seu afastamento imediato do Ministério do Meio Ambiente.

Na última quarta (19), Salles foi alvo da Operação Akuandaba, determinada pelo Supremo , que investiga se houve facilitação no contrabando do ramo madeireiro por parte de funcionários de órgãos públicos e empresários.

Os parlamentares protocolaram a ação ao ministro Alexandre de Moraes , e pedem que o ministro seja proibido de manter contato com qualquer outro investigado da operação, sob pena de prisão.

“(Salles) vem sistematicamente atuando contra a ordem constitucional vigente, contra o marco legal de proteção ao meio ambiente e contra as instituições ambientais conquistadas pela sociedade brasileira nas últimas décadas implicando, em síntese, no descumprimento do dever do poder público de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações”, escrevem os deputados na notícia-crime.