Deputados do PL viram réus por desvio de emendas parlamentares

A investigação da PF apontou que Costa utilizava a esposa e o filho na destinação de parte dos recursos indicados pelo grupo formado por agiotas e empresários. A Polícia Federal também identificou ameaças com armas para exigir a devolução de parte dos valores destinados à saúde do município.

De acordo com a PGR, Josimar Maranhãozinho seria o líder do esquema, enquanto Bosco Costa utilizava familiares para movimentar os recursos. Em 2020, o grupo solicitou ao prefeito de São José de Ribamar (MA) o pagamento de propina de R$ 1,66 milhão em troca da destinação de R$ 6,67 milhões em emendas parlamentares.

