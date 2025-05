Correios terá atendimento presencial para consultas sobre descontos no INSS

Os aposentados, aposentadas e pensionistas que ainda não realizaram a consulta junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para saber se houve ou não descontos indevidos por parte de associações terão à disposição, a partir do dia 30 de maio, mais um canal de serviço: as agências dos Correios.

A parceria entre a Previdência Social, o INSS e os Correios foi anunciada nesta quinta-feira (22) durante entrevista coletiva com a presença do ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz; do presidente do INSS, Gilberto Waller; e da diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Agatte.

Ao todo, 4.730 agências próprias dos Correios, em todas as unidades da Federação, estarão habilitadas para o atendimento aos serviços de consulta do INSS a partir de 30 de maio. Para isso, cerca de 20 mil funcionários dos Correios passarão por um treinamento a partir do dia 26, de modo a capacitá-los para apoiar principalmente os aposentados, aposentadas e pensionistas que não têm familiaridade com o aplicativo ou que não fizeram a consulta por meio do telefone 135.

Após realizada a consulta presencial e cumprido o prazo de 15 dias úteis para análise e apresentação da documentação por parte da associação, o cidadão ou cidadã poderá retornar à agência para validar ou contestar a resposta apresentada pela entidade.

2% DOS CHAMADOS – Segundo o ministro, apenas 2% dos chamados relativos ao INSS são feitos presencialmente. Ou seja: 98% dos acessos ao INSS são realizados geralmente por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. De acordo com a pasta, esses 2% representam aproximadamente dois milhões de pessoas, que hoje procuram o atendimento presencial.