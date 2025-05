Correios inicia hoje atendimento sobre descontos indevidos do INSS

Locais sem agência habilitada - Para regiões ainda não atendidas pelas agências habilitadas, estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento, com o objetivo de garantir a universalização do serviço.

A iniciativa amplia a rede de atendimento presencial para beneficiários do INSS, especialmente em localidades sem unidades próprias do instituto. O presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, destacou que a medida visa garantir que nenhum cidadão fique sem acesso ao direito de contestar descontos indevidos.

A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios.

