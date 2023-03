Com exercícios e leitura, Silveira mantém rotina na prisão e divide cela com Gabriel Monteiro

O ex-deputado federal Daniel Silveira, detido após descumprir as determinações impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mantém uma rotina com exercícios, leituras e até com aulas de violão. Ele está dividindo cela com o ex-vereador Gabriel Monteiro.

Silveira está em uma cela coletiva na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecido como Bangu 8. Ele e Monteiro dividem espaço com outros detentos com nível superior. O ex-deputado Roberto Jefferson, preso por atirar contra policiais federais, também está preso no mesmo presídio.

Daniel Silveira recebe visitas diárias da esposa, a advogada Paola Silveira, que tem carteirinha da Secretaria de Administração Penitenciárias do Rio para encontrar o ex-parlamentar sem a separação por vidro. A mulher revelou ao O Globo sobre a rotina do marido.

O ex-deputado federal já teria lido a Bíblia e mais 15 livros da biblioteca do presídio, além de manter a disciplina com caminhadas e flexões.

