Christian Brückner é constituído arguido no caso Madeleine McCann

O alemão Christian Brückner foi esta quinta-feira (21), constituído arguido pela comarca de Faro do Ministério Público pelo caso do desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em maio de 2007.

Segundo a CNN, o MP refere na nota que o "arguido foi constituído pelas autoridades alemãs na execução de um pedido de cooperação judiciária internacional emitido pelo Ministério Público de Portugal".

Christian Brückner está cumprindo pena de prisão relacionada com tráfico de drogas. Ele enfrenta também uma acusação de violação de uma jovem alemã, de 20 anos, crime que terá ocorrido também no Algarve, em 2004, três anos antes do desaparecimento de Maddie, na altura com três anos de idade.

Sobre o caso

Madeleine McCann é uma criança britânica que desapareceu no dia 3 de maio de 2007, durante uma viagem com a família, em Portugal. A menina tinha três anos de idade quando desapareceu do apartamento onde tinha sido deixada com seus irmãos de 2 anos. A polícia tratou o caso como desaparecimento, mas seus pais estavam convencidos de que a criança foi raptada.

A notícia ganhou manchetes nacionais, mas até agora, 13 anos depois, o caso segue sem solução.