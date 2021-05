Caso Madeleine: promotor diz ter ‘peça que faltava no quebra-cabeça’

Os investigadores do caso Madeleine McCann afirmam que encontraram a “peça que faltava no quebra-cabeça”, para reforçar as acusações contra o principal suspeito do caso, o alemão Christian Brueckner, de 44 anos.

De acordo com o Uol, as provas devem vir a público antes do fim deste ano e prometem encerrar o caso após14 anos.

O promotor que lidera a investigação, Hans Christian Wolters, disse que está otimista com os avanços, mas que foi proibido de divulgar mais informações do caso.

"Não posso divulgar o tipo de evidência que recebemos, não é forense, posso dizer isso, mas é uma nova evidência circunstancial que acrescenta à teoria de trabalho de que ele é o homem responsável.", disse ao jornal inglês The Sun.

As novas provas serão suficientes para a reconstrução do desaparecimento de Madeleine, com a presença de uma nova testemunha. O evento será projetado e investigado por oficiais alemães, portugueses e britânicos em conjunto.

Atualmente, Brueckner cumpre pena por estupro na Alemanha e tem antecedentes de pedofilia em sua ficha criminal.Na época do desaparecimento, ele vivia na região do Algarve, onde Madeleine estava de férias com a família. A menina completaria 18 anos ontem (12).