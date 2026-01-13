   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Vance e Rubio na quarta-feira, em meio à ameaça de Trump

Por Reuters

13/01/2026 8h46 — em
Mundo



COPENHAGUE, 13 Jan (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunirão com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, na quarta-feira, disse o ministro das Relações Exteriores dinamarquês, em meio à pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, para assumir o controle da ilha ártica.

O ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, e sua colega da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, solicitaram uma reunião com Rubio depois que Trump recentemente intensificou as ameaças de assumir o controle da Groenlândia, um território autônomo do Reino da Dinamarca.

"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também queria participar da reunião, e ele será o anfitrião da reunião, que, portanto, será realizada na Casa Branca", disse Rasmussen a repórteres em Copenhague nesta terça-feira.

"Nosso motivo para buscar a reunião que nos foi concedida agora foi levar toda essa discussão... para uma sala de reuniões onde possamos nos olhar nos olhos e falar sobre essas coisas", acrescentou.

Trump lançou pela primeira vez a ideia de uma aquisição da Groenlândia pelos EUA em 2019, durante seu primeiro mandato, embora enfrente oposição em Washington, inclusive dentro de seu próprio partido.

Embora a Dinamarca tenha governado a Groenlândia por séculos, o território tem se movido gradualmente em direção à independência desde 1979, uma meta compartilhada por todos os partidos políticos eleitos para o Parlamento da ilha.

O ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen, disse que participará de uma reunião com o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, em Bruxelas, na segunda-feira da próxima semana, para discutir a segurança do Ártico, juntamente com Motzfeldt, da Groenlândia.

A Dinamarca planejou uma presença militar maior na Groenlândia, com outros países da Otan participando de exercícios e treinamentos em 2026, disse o ministro da Defesa.

"Tem sido uma prioridade dinamarquesa nos últimos anos ter uma discussão dentro da Otan, mas não menos importante, também obter maior atenção da Otan em relação às questões relativas à presença da Otan no Ártico e em torno dele", disse Poulsen.

(Reportagem de Soren Jeppesen e Stine Jacobsen)

Bastidores da Política - O peso das regras ambientais Bastidores da Política
O peso das regras ambientais

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


13/01/2026

Ameaça tarifária de Trump contra Irã pode reabrir disputa com China

13/01/2026

Ameaça tarifária de Trump contra Irã pode reabrir disputa com China

Trump e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

13/01/2026

Taxas: decisão dos EUA contra o Irã pode atingir exportações brasileiras

12/01/2026

Presidente do Fed reage a ameaças e expõe embate com governo Trump

12/01/2026

EUA pedem a parceiros e aliados que aumentem resiliência da cadeia de suprimentos de minerais essenciais

12/01/2026

Trump diz que países que fazem negócios com o Irã estão sujeitos a uma tarifa de 25%

12/01/2026

Trump diz que países que fazem negócios com o Irã estão sujeitos a uma tarifa de 25%

12/01/2026

Quatro migrantes morrem sob custódia do ICE nos EUA nos primeiros 10 dias de 2026

12/01/2026

Líder republicano do Senado diz que investigação contra Powell pode representar desafio para indicados ao Fed

12/01/2026

Minnesota processa governo Trump para barrar aumento de agentes federais de imigração

Foto: Reprodução/Truth Social @realDonaldTrump

12/01/2026

Trump ameaça países que negociam com Irã com tarifa de 25%

12/01/2026

Parlamentares republicanos mostram preocupação com investigação de Powell e o impacto no Fed

12/01/2026

EUA acusam homem baleado por agente da Patrulha de Fronteira em Portland

12/01/2026

Autoridades dos EUA e Vance pedem que Trump tente diplomacia antes de atacar o Irã, diz WSJ

Claudia Sheinbaum na coletiva de imprensa — Foto: X / Reprodução

12/01/2026

Presidente mexicana diz que Trump descarta ação militar no país

12/01/2026

Senadores republicanos mostram preocupação com investigação contra Powell e o impacto no Fed

12/01/2026

Governo Trump revoga mais de 100.000 vistos, diz Departamento de Estado

12/01/2026

Casa Branca: Trump não orientou Departamento de Justiça a investigar chair do Fed

12/01/2026

Trump se reunirá com María Corina Machado na quinta-feira, diz autoridade da Casa Branca

12/01/2026

Superpetroleiros que pegariam cargas de petróleo venezuelano para pagamento de dívidas com China dão meia-volta, mostram dados

12/01/2026

Groenlândia diz que deve ser defendida pela Otan e rejeita qualquer aquisição pelos EUA

Publicação mostra Trump em ruínas - Foto: Reprodução X/aiatolá Ali Khamenei

12/01/2026

Líder do Irã publica charge com Trump em ruínas e ameaça: "Será derrubado"

12/01/2026

Senadora republicana apoia movimento para bloquear indicados para o Fed após ameaça de indiciamento contra Powell

Foto: Reprodução/Redes Sociais

12/01/2026

Crise pós-Maduro faz preços de alimentos dispararem na Venezuela

12/01/2026

Presidente do México diz que ação militar dos EUA no país está descartada por enquanto

12/01/2026

Groenlândia diz que aumentará esforços para garantir que sua defesa seja apoiada pela Otan

12/01/2026

Presidente de Cuba diz que não há conversas em andamento com governo dos EUA

Foto: Reprodução/Redes Sociais

12/01/2026

Milei descarta diálogo com Lula sobre Venezuela e declara apoio aos Bolsonaros

12/01/2026

Presidente do México diz que teve "boa conversa" com Trump sobre segurança e drogas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!