Carregador quente pode explodir? Saiba como prevenir

Uma nova onda de calor deve atingir o Brasil na próxima semana, e as altas temperaturas podem causar danos inclusive aos aparelhos celulares, aumentando o risco de explosão de carregadores.

Segundo o engenheiro Angelo Sebastião Zanini, coordenador do curso de Engenharia da Computação do Instituto Mauá de Tecnologia, é normal que um carregador fique quente enquanto está ligado na tomada e conectado ao celular. No entanto, o aumento de temperatura deve ser moderado.

"O carregador transforma a alimentação da tomada em uma energia compatível com o celular. Nesse processo de transformação, uma parte dessa energia vira calor e esquenta um pouco o carregador", contou ao G1.

Para evitar acidentes, é importante que carregue o celular em um local apropriado, longe do sol e de superfícies quentes; Não utilizar o celular enquanto ele está carregando em um dia de tempestade; Não usar o carregador de celular com a mão molhada nem carregar em locais úmidos; Se o carregador ou se o celular estiver muito quente, ele deve ser retirado da tomada imediatamente; Se o carregador ou o celular estiverem com cheiro de queimado, desconecte-os da tomada imediatamente e procure um técnico especializado.