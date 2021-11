Caminhão carregado com concreto quebra ponte de madeira e cai em riacho; vídeo

Apesar da imagem chocante, o motorista não sofreu nenhum ferimento. A Secretaria Municipal de Transportes e Serviços e Rurais fez a retirada do veículo do local.

Um caminhão betoneira carregado com concreto quebrou uma ponte de madeira e caiu em um riacho, no bairro Caetê e Sambra, em Itapeva, São Paulo. Uma câmera de segurança mostra o momento exato do acidente que aconteceu no último sábado (27).

