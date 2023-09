Briga por foto na 'Pedra do Telégrafo' quase termina em tragédia no Rio de Janeiro; vídeo

No vídeo divulgado neste domingo (17), é possível ver os dois homens se empurrando e quase caindo do monte. A briga teria começado porque um dos homens estava incomodado com a demora do outro para tirar a foto.

A demora para tirar uma foto na famosa "Pedra do Telégrafo", atração turística que cria ilusão de abismo no Rio de Janeiro, terminou em briga entre dois homens e por pouco não resultou em tragédia.

VEJA: Homens brigam devido a demora para tirar foto na ‘Pedra do Telégrafo’ no RJ e quase resulta em tragédia. pic.twitter.com/Ei9d1CxOSI

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.