Artista despenca durante acrobacia aérea suspensa pelos cabelos e circo se pronuncia

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 19h44 — em
Brasil


Foto: Reprodução/ X

Uma artista circense sofreu uma queda durante uma apresentação de acrobacia aérea suspensa pelos cabelos em Miracema, no Noroeste Fluminense, nesse sábado (13). O acidente ocorreu cerca de 20 segundos após a artista ser erguida, enquanto realizava piruetas no ar segurando uma fita. O circo se posicionou neste domingo (14).

Artista foi resgatada. Foto: Reprodução/ X

O Circo Robatiny Espetacular informou que o incidente foi causado por uma falha humana: a própria artista fez uma amarração diferente da habitual, que se desfez sozinha, provocando a queda.

Equipes de socorro prestaram atendimento à vítima no local, e ela foi encaminhada ao pronto-socorro, onde realizou exames.

Segundo o circo, a artista passa bem, apresentando apenas dores musculares, sem lesões graves.

O Circo Robatiny reforçou que segue todos os protocolos de segurança e que o acidente foi um caso isolado, sem falha mecânica ou estrutural.

