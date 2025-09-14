   Compartilhe este texto

Vídeo impressionante mostra caminhão sendo engolido por cratera no México; veja

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 19h43
Mundo



 

 

Um caminhão de carga foi engolido por um buraco que se abriu no asfalto na alcaldia de Iztapalapa, no México. Após o acidente, ficou visível apenas a cabine do motorista.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a traseira do veículo afundando em um buraco de 8 metros de profundidade até ficar na posição vertical.

As autoridades informaram que ninguém se feriu e isolaram a área enquanto o caminhão era retirado.

