Vídeo impressionante mostra caminhão sendo engolido por cratera no México; veja
Por Portal Do Holanda
14/09/2025 19h43 — em
Mundo
Un enorme socavón 'se traga' un camión en México— RT en Español (@ActualidadRT) September 14, 2025
Un camión de carga cayó este sábado en un socavón que se abrió en el asfalto en la alcaldía Iztapalapa, en México, quedando solo a la vista la cabina del conductor.
https://t.co/6bC05pZqgj pic.twitter.com/zdKrLdVqeF
Um caminhão de carga foi engolido por um buraco que se abriu no asfalto na alcaldia de Iztapalapa, no México. Após o acidente, ficou visível apenas a cabine do motorista.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a traseira do veículo afundando em um buraco de 8 metros de profundidade até ficar na posição vertical.
As autoridades informaram que ninguém se feriu e isolaram a área enquanto o caminhão era retirado.
ASSUNTOS: Mundo