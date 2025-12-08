   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ex-agentes do FBI que ajoelharam em protestos entram na Justiça por demissões ilegais

Por Reuters

08/12/2025 19h22 — em
Mundo



Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 8 Dez (Reuters) - Doze ex-agentes do FBI processaram autoridades do FBI e do Departamento de Justiça nesta segunda-feira, dizendo que foram demitidos ilegalmente por se ajoelharem em um esforço para reprimir protestos por justiça racial em 2020 que eclodiram após o assassinato de George Floyd pela polícia.

Na ação judicial, os ex-agentes disseram acreditar que suas demissões em massa foram ordenadas pelo governo do presidente Donald Trump e que o diretor do FBI, Kash Patel, estava determinado a removê-los de seus cargos assim que ele fosse confirmado.

Protocolada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Colúmbia, a ação judicial não menciona os nomes dos agentes, nove deles mulheres.

A apresentação da ação ocorre após autoridades do FBI, incluindo o ex-diretor interino do FBI Brian Driscoll, entrarem com uma ação judicial, em setembro, sobre suas demissões em massa, sob o argumento de que foram demitidos em uma "campanha de retribuição".

Um porta-voz do FBI se recusou a comentar o litígio.

ASSASSINATO DE FLOYD 

O assassinato de Floyd em Minneapolis por um policial branco em maio de 2020 provocou uma enxurrada de protestos em todo o mundo. O então procurador-geral Bill Barr enviou agentes federais, inclusive agentes do escritório de campo do FBI em Washington, para tentar conter a agitação civil.

Em 4 de junho de 2020, quando um grupo de agentes do FBI estava perto dos Arquivos Nacionais, uma multidão de manifestantes os cercou e os encostou em uma parede. Em meio ao caos, vários dos agentes se ajoelharam. Logo, outros seguiram o exemplo depois de perceberem que isso estava ajudando a acalmar a multidão.

A decisão dos agentes de se ajoelharem foi posteriormente analisada por altos funcionários do FBI, que determinaram que os agentes haviam tomado essa medida para conter o caos, e não por motivos políticos.

As fotos dos agentes ajoelhados tornaram-se virais nas mídias sociais e levaram alguns dos apoiadores de Trump a acusá-los de se ajoelharem em apoio a movimentos de esquerda.

Em 2023, Trump também chamou a atenção para o incidente, postando em sua conta no Truth Social uma notícia sobre os agentes, na qual o então representante dos EUA Matt Gaetz os acusava de receberem promoções "de luxo" no FBI.

Na ação judicial desta segunda-feira, vários dos ex-agentes disseram que foram abruptamente rebaixados de cargos de supervisão em abril por causa do incidente do ajoelhamento.

Depois disso, Patel ordenou que Steve Jensen, ex-chefe do escritório de campo do FBI em Washington também demitido posteriormente, compilasse uma lista de nomes de todos os que se ajoelharam naquele dia, diz o processo. Jensen convenceu Patel a iniciar primeiro uma investigação interna, antes de tomar qualquer medida.

Mas em setembro, enquanto a revisão interna ainda estava em curso e nenhuma decisão havia sido tomada, os agentes foram demitidos, diz o processo.

(Reportagem de Sarah N. Lynch)

Bastidores da Política - Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo Bastidores da Política
Nova descoberta reforça importância da Amazônia para o mundo

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


Foto: Reprodução/Instagram

08/12/2025

Miss Jamaica é diagnosticada com hemorragia cerebral após queda em ensaio do Miss Universo

08/12/2025

Urso surpreende público e ataca tratador em plena apresentação na China; vídeo

08/12/2025

Trump vai ajudar empresas de tratores removendo restrições ambientais

Foto: Reprodução/X

08/12/2025

Forte terremoto atinge Japão e autoridades ordenam evacuação imediata

Foto: Reprodução

07/12/2025

Coleção de livros do Museu do Louvre sofre danos após vazamento de água

07/12/2025

Representante dos EUA diz que compromissos comerciais da China estão "indo na direção certa"

07/12/2025

Kremlin diz que nova estratégia de segurança dos EUA está de acordo com visão russa

07/12/2025

Juiz federal dos EUA bloqueia temporariamente uso de provas em caso de Comey

Foto: Pixabay/Ilustrativa

06/12/2025

Incêndio em boate turística mata pelo menos 23 pessoas na Índia

06/12/2025

EXCLUSIVO-EUA estabelecem prazo de 2027 para defesa da Otan ser liderada pela Europa, dizem autoridades

05/12/2025

"Elementos" de Cuba entraram em contato com autoridades dos EUA sobre Maduro, dizem fontes

05/12/2025

Suprema Corte decidirá sobre legalidade da medida de Trump para limitar cidadania por nascimento

Foto: Reprodução / CNBC-TV18

05/12/2025

Trump recebe "Prêmio da Paz da Fifa" em cerimônia da Copa 2026

05/12/2025

Governo Trump diz que Europa corre risco de "apagamento civilizacional", e gera protestos

05/12/2025

EUA estabelecem prazo de 2027 para defesa da Otan liderada pela Europa, dizem autoridades

05/12/2025

Vídeo mostra momentos finais de sobreviventes de ataque dos EUA a barco no Caribe, dizem fontes

05/12/2025

Vídeo: Maduro pede brasileiros saiam às ruas para apoiar a Venezuela contra Trump

05/12/2025

Professor brasileiro de Harvard é preso por agentes dos EUA após disparar arma de chumbinho perto de sinagoga

Foto: Reprodução

04/12/2025

EUA pedem que cidadãos americanos deixem a Venezuela "imediatamente"

04/12/2025

Suprema Corte dos EUA revive mapa eleitoral pró-republicano do Texas

04/12/2025

Juíza dos EUA questiona se governo Trump persegue estudante pró-palestina da Tufts

Foto: Reprodução

04/12/2025

Nova nota do Papa Leão XIV amplia entendimento sobre sexo no casamento

04/12/2025

Tribunal de apelações permite que envio da Guarda Nacional por Trump a Washington continue

04/12/2025

Democratas no Senado dos EUA renovam tentativa de estender subsídios do Obamacare

04/12/2025

Democratas no Senado dos EUA renovam tentativa de estender subsídios do Obamacare

04/12/2025

Congresso dos EUA revoga limites de Biden para petróleo e gás no Alasca

04/12/2025

FBI prende suspeito de plantar bombas na véspera do 6 de janeiro no Capitólio

04/12/2025

Retórica de Trump contra somalis recebe aplausos do governo, silêncio de republicanos e alarme de críticos

04/12/2025

Governo Trump ordena verificação rigorosa para concessão de vistos a profissionais altamente qualificados


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!