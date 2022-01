Apagão de dados da Covid completa 1 mês em meio a alta de casos pela Ômicron no Brasil

O apagão de dados oficiais sobre a Covid-19 no Brasil completou um mês nesta segunda-feira (10) em meio a alta de casos confirmados pela variante Ômicron no país. O Ministério da Saúde sofreu ataque de hackers no dia 10 de dezembro e os sistemas de informações sobre os novos casos, internações e mortes, além dos dados de vacinação contra a doença ficaram fora do ar. A pasta informou que já foram restabelecidas as integrações dos sistemas de imunização com a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) garantindo o retorno do envio dos dados pelos estados, municípios e Distrito Federal. Além disso, "o Departamento de Informática do SUS segue atuando para restabelecer as demais plataformas e integradores de forma gradativa, com previsão de normalização nesta semana".

