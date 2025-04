Anvisa proíbe suplementos alimentares com ora-pro-nóbis

Nesta quinta-feira (3), a Anvisa anunciou a proibição de suplementos alimentares contendo ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata). A decisão foi baseada no fato de a planta ainda não estar autorizada como constituinte para produtos dessa categoria. A planta, amplamente consumida in natura, continuará disponível no mercado e é especialmente popular nos estados de Goiás e Minas Gerais por sua relevância na alimentação cotidiana.

