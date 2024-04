Bombeiros fazem buscas por homem que teve surto e sumiu em mata no Amazonas

Manaus/AM- O Corpo de Bombeiros e familiares de José Marciano da Silva, procuram o homem de 38 anos, que desapareceu no começo do mês, nas proximidades do quilômetro 68 da rodovia AM-070, no ramal do Acajatuba, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

No dia 2 de abril, ele teria sofrido um surto psicótico e entrou na mata.

Inicialmente, apenas amigos e parentes faziam as buscas, mas como não houve êxito, acionaram o Corpo de Bombeiros.

Além das buscas por terra, estão sendo realizadas também no Rio Negro, em algumas ilhas do arquipélago de Anavilhanas, já que indígenas afirmaram ter visto um homem com as mesmas característica indo para o local em uma canoa.