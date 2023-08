Verme de 8 cm, comum em cobras píton, é achado no cérebro de idosa

A suspeita é que a mulher tenha contraído ovos do verme por meio do consumo de vegetais, ou ainda por contaminação de utensílios de cozinha ou das próprias mãos.

A princípio, ela foi diagnosticada com pneumonia, mas com a evolução dos sintomas para lapsos de memória desconexa e depressão, os médicos realizaram uma biópsia da lesão e acharam o verme.

O verme, da espécie Ophidascaris robertsi, foi retirado vivo e já estava no terceiro estágio de vida. Ele foi descoberto após a mulher apresentar perda de memória, febre, tosse e uma lesão grave no lobo frontal direito do cérebro, onde estava o verme.

