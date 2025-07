Polícia encontra mulher e filhas que viviam escondidas em caverna na Índia

Kutina vivia com as filhas, Prema (6 anos) e Ama (4 anos), em um abrigo improvisado dentro da caverna, decorado com elementos espirituais e um ídolo de Rudra. A família usava plástico como cama e se alimentava de macarrão instantâneo. A polícia encontrou o local durante patrulha em área propensa a deslizamentos de terra.

