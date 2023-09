Personal passa por cirurgia ao prender pênis em anilha

Os médicos tentaram deslizar a anilha com um gel analgésico e usaram um medicamento para reduzir o inchaço, mas não tiveram sucesso. A anilha foi removida através de cirurgia e o personal recebeu alta no dia seguinte.

Logo após o início da tentativa, o homem começou a sentir dor e inchaço. No entanto, ele ignorou os sintomas e continuou com o procedimento.

O homem, que não teve sua identidade revelada, tentou aumentar o tamanho do pênis usando um método que encontrou na internet. Ele inseriu o pênis flácido através do orifício da placa de metal e passou a se estimular para tentar levantá-la com o pênis ereto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.