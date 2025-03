Pastor é acusado de prender fiéis dentro de igreja até que fizessem doações

Marvin Sapp, um conhecido pregador e cantor gospel que já se apresentou na festa de aniversário de Sean "Diddy" Combs, está no centro de uma polêmica após ser acusado de manter uma congregação inteira "refém" em Maryland até que os fiéis doassem US$ 40 mil.

Um vídeo que se tornou viral mostra Sapp exigindo que os recepcionistas das Assembleias Pentecostais da Convenção Mundial, em Baltimore, "fechem as portas" durante um culto. "Há mil de vocês. Eu disse para fecharem as portas. Recepcionistas, fechem as portas", ordena Sapp no vídeo.

O pastor é visto incentivando os fiéis a doarem US$ 20 cada, e o vídeo mostra pessoas entregando notas de US$ 100. A quantia total arrecadada naquela noite não foi divulgada.

As táticas de pressão de Sapp para arrecadar dinheiro geraram críticas nas redes sociais. "Marvin Sapp está claramente ENGANANDO sua congregação por 40 mil, e usando o nome de Deus para fazer isso", escreveu um usuário no X (antigo Twitter). "Ele está pedindo que as portas sejam trancadas? Isso não é fé, isso é extorsão e um falso profeta... Alguém tinha uma conta a pagar, e não era para a igreja", criticou outro.

Em resposta às acusações, Sapp publicou uma mensagem no Facebook, alegando que pediu para as portas serem fechadas para garantir a segurança durante a coleta das doações. "Alguns questionaram um momento específico em que instruí os recepcionistas, com bastante firmeza, a fechar as portas durante a oferta. Isso foi mal interpretado como manter as pessoas como reféns. Essa nunca foi minha intenção. Quando dinheiro está sendo recebido em qualquer reunião de adoração, é um dos momentos mais vulneráveis e expostos para as equipes de finanças e segurança. O movimento durante essa troca sagrada pode ser uma distração e, às vezes, até mesmo arriscado. Minha diretriz não era sobre controle, era sobre criar um ambiente seguro, focado e reverente para aqueles que escolhem doar e para aqueles que lidam com os recursos", justificou o pastor.