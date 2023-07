Noivos viralizam ao não convidarem pais para casamento e pedirem PIX para terapia

Um casal de noivos virou o assunto mais comentado do Twitter nessa segunda-feira (17), ao anunciar que não convidou os próprios pais para o casamento e ainda pedir PIX dos convidados para pagar psicólogos.

Na postagem da noiva, a mulher mostrou a foto de uma plaquinha, que estará na decoração da festa, com a seguinte frase: “Não, não convidamos nossos pais. Por gentileza, não toque no assunto. Se ficar com pena e quiser nos ajudar a pagar nossas psicólogas, faz um pix”.

A mensagem encerra com um QRCode para que os convidados deem a contribuição. Muitos internautas reagiram ao post com críticas por conta da rejeição dos noivos aos pais e também pelo pedido do PIX.

Mas houve quem concordasse com o casal e levantasse a pauta sobre relacionamentos tóxicos e abusivos dentro da própria família.

A noiva respondeu a alguns comentários e esclareceu algumas curiosidades do público como o fato de ter convidado apenas a irmã e de ter colocado o aviso para que os convidados não estranhem a ausência dos pais e façam perguntas inapropriadas.

A mulher ainda revelou que o problema com os pais é antigo e que por isso faz terapia há 14 anos. Ela afirmou ainda que nem mesmo a irmã, quando se casou, convidou os pais, portanto, ela decidiu fazer o mesmo.