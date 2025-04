Jogo é interrompido após árbitro encontrar fezes em sua chuteira

A North Riding Football Association, responsável pela liga, emitiu uma nota confirmando a abertura de uma investigação para apurar o caso e identificar o responsável pelo ato. "A North Riding FA foi informada de um incidente que ocorreu no sábado e o árbitro recebeu imediatamente apoio do nosso Diretor de Desenvolvimento de Árbitros, além de receber apoio dos dirigentes da liga", declarou a entidade.

Diante da descoberta e temendo por sua segurança, o árbitro optou por encerrar a partida, que, naquele momento, tinha o placar de 2 a 1 para o Malt Shovel. A situação bizarra rapidamente ganhou repercussão, especialmente após um vídeo com lances da partida e a imagem da chuteira suja viralizar no TikTok, alcançando mais de 7,5 milhões de visualizações.

Uma partida da York Football League Premier Division, a 11ª divisão do futebol inglês, entre Old Malton St Mary's e Malt Shovel, foi interrompida de forma inusitada e repugnante no último sábado (20). O árbitro da partida descobriu, durante o intervalo, que haviam deixado fezes humanas dentro de uma de suas chuteiras, levando ao cancelamento imediato do jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.