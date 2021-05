Homem flagra briga bizarra entre duas cobras naja e piton; Assista

O turista gravou e publicou nas redes sociais o exato momento em que as duas “sobrinhas” entraram em combate. Segundo a mídia do lugar, a píton morreu logo após a briga, por conta do veneno da naja, que não voltou para se alimentar do corpo da outra.

Um homem estava andando pelo parque MacRitchie Reservoir, em Cingapura, na Malásia, quando deu de cara com duas cobras mortais, uma naja que é famosa pelo veneno e uma píton, uma das maiores cobras do planeta, lutando entre si.

