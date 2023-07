Caso raro de ‘língua peluda’ verde é identificado; entenda causas

Pesquisadores revelaram na revista científica The New England Journal of Medicine um caso de língua peluda verde no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Um homem procurou ajuda médica após passar 2 semanas com a língua verde. Ele contou não ter sentido alterações na percepção do paladar e nenhum tipo de dor.

A principal complicação inclue o mau hálito, mas é facilmente tratado usando uma escova de dentes para esfregar a superfície da língua suavemente quatro vezes ao dia, além de não fumar. Seguindo as recomendações médicas, em seis meses o homem estava curado.

O quadro pode se manifestar em outras cores como preta, marrom, amarela mas ocorre pela mesma razão: o acúmulo de células mortas, resíduos de alimentos e agentes infecciosos que criam uma textura de pelos na região. As causas estão associadas ao tabagismo, falta de higiene e efeito adverso raro do uso de antibióticos.

Veja Também

Conheça os sintomas da Síndrome de Guillain-Barré, doença incurável em surto no Peru

Retinoblastoma: Especialista fala sobre câncer ocular que mais afeta crianças