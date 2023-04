Atriz pornô que nasceu com duas vaginas comemora: ‘uma trabalha e outra brinca'

A atriz pornô Evelyn Miller, 31, diagnosticada com útero didelfo, anomalia congênita que faz com que ela tem dois úteros, dois ovários e duas vaginais funcionais, contou que a condição lhe permite separar o trabalho do prazer.

A australiana contou ao Daily Mail que reserva uma das vaginas para a vida particular e a outra apenas para o trabalho como atriz de conteúdo adulto.

“Não parece traição. Eu tenho uma vagina para trabalhar e outra para brincar”, disse ela que começou a atuar no ramo em 2018 criando conteúdo adulto com seu marido, Tom. Atualmente, Evelyn faz sexo com outros homens e fatura R$ 75 mil por semana.

A atriz contou que era frustrada na juventude, pois morava sozinha com o pai e não falava da sua condição. Apenas 2 anos após perder a virgindade procurou ajuda médica e teve medo de não poder ter filhos já que pessoas com útero didelfo correm risco de sofrer aborto, mas é mãe de Andrew e Georgia.

“Sempre houve o risco de eu estar grávida de dois bebês ao mesmo tempo. Quando eu estava esperando um, ainda tínhamos que usar camisinha se quiséssemos fazer sexo na outra vagina”, contou.