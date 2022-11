Após 30 preenchimentos, Barbie Humana choca com maior boca do mundo

De acordo com o jornal britânico ’Mirror’, Andrea quer se tornar parecida com a boneca Bratz. "Meu médico disse que acha que estou exagerando de novo com preenchimentos no queixo. Mas ele disse a mesma coisa sobre meus lábios. Estou determinada a mais, porque acho que preciso alongar e afinar o queixo. Eu quero tanto esse recorde que estou disposta a lutar por ele", disse ela.

Andrea Ivanora, 25, que se intitula ‘Barbie Humana’, chocou ao mostrar os lábios enormes após se submeter a 30 preenchimentos. Apontada como candidata ao título de “mulher com maiores lábios do mundo”, a jovem ignora o risco da morte pela obsessão nos procedimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.