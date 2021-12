Adolescente tem rosto deformado após reação alérgica a óculos de videogame

Lewis Gray, de 13 anos, ganhou um óculos de realidade virtual da Facebook Technologies, de presente dos avós no Natal, mas o sonho acabou se tornando um pesadelo. Para o The Sun, a mãe Kirsty Reed, contou que o menino ficou algumas horas usando o óculos enquanto jogava videogame, e na manhã seguinte ela notou que as bochechas do menino estavam vermelhas e os olhos inchados. Logo o rosto do menino ficou deformado, após uma forte reação alérgica ao equipamento, e ele teve que ser levado às pressas para o hospital. O Facebook começou a receber reclamações sobre a reação alérgica desde 2020, quando começou uma investigação.

