A tragédia na Am-10 e o sentido da vida

A viagem ia bem, carregando pessoas e sonhos, até o fatídico momento do choque do ônibus da empresa Transamazônica com uma carreta na rodovia Am 10. Quatro mortos, oito feridos, 10 passageiros com escoriações leves, mas mentalmente confusos, atordoados, em pânico.

O encontro com o inesperado gerou cenas de horror e medo, gente presa entre as ferragens e o sangue se misturando ao asfalto.

Carros parando, gente tentando socorrer as vítimas.

Na tentativa de ajudar, atrapalhavam. Difícil lidar com a vida que se esgota, como a da criança atirada para fora do ônibus com o impacto violento entre os dois veículos.

O socorro demorou porque o trecho fica além do quilômetro 128, isolado, estreito, um dos poucos que não recebeu a duplicação que vem sendo feita na rodovia há dois anos.

Não cabe aqui apontar culpados, mas alertar que a vida, embora efêmera, pode ser longa quando as pessoas pensam uma nas outras; quando a atenção é parte de um compromisso coletivo, de uma norma não escrita; quando o outro - seja quem for o outro (ou os outros) - é importante; quando uma obra em uma rodovia é breve, segura e mostra resultados.

Quando tudo isso se soma - e não é o caso - a vida é longa, as tragédias são evitadas e o luto não invade as casas, não violenta as famílias, não destrói sonhos.