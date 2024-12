Tragédia na AM-010: vídeo mostra rastro de destruição após acidente entre ônibus e carreta

Manaus/AM - Uma tragédia marcou a manhã desta sexta-feira (20), na rodovia AM-010, após um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus, que deixou 4 mortos e 18 feridos.

A equipe do Portal do Holanda foi ao local e mostrou o rastro de destruição que ficou no trecho do quilômetro 138 que liga Manaus a Itacoatiara. A parte dianteira do ôibus ficou completamente destruída e o motorista do veículo aparece preso às ferragens com parte do corpo dilacerado devido ao impacto do acidente.

Uma das passageiras do veículo, a aposentada Maria Eliana Maia, de 57 anos, contou que estava acompanhada do neto de 12 anos, e que não viu o momento do acidente, mas só sentiu o choque da colisão.

Ela contou que pensou muito em Deus após o acidente. "Meu primeiro pensamento foi nos meus filhos, nos pais dos meus netos e em Deus. Eu disse: 'Meu filho, dessa vez escapamos'. Só pensei: 'Morreu gente', disse ela emocionada.

Até o momento, o Governo do Amazonas confirmou a morte de 4 pessoas, mas não divulgou os nomes. Além disso, o órgão revelou que as unidades de saúde de já estão sendo preparadas para receber os feridos, garantindo atendimento rápido e eficiente.

VEJA TAMBÉM:

- Acidente entre carreta e ônibus deixa mortos e feridos na AM-010

- Sobe para 4 o número de mortos em grave acidente na AM-010; Prefeitura emite nota

- Fotos chocantes mostram corpos presos às ferragens e espalhados na AM-010 após acidente

- Transamazônica divulga nota de pesar após acidente de ônibus com mortes na AM-010

- Acidente na AM-010: 32 bombeiros e 11 viaturas trabalham em operação de resgate