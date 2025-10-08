Tortura em delegacia é uma ferida aberta que nunca cicatriza





O vídeo que mostra um homem sendo torturado por outros detentos dentro de uma delegacia no interior do Amazonas, é um desses episódios que desafiam qualquer discurso institucional sobre segurança pública e o respeito aos direitos humanos.

O direito à vida e à segurança são garantias fundamentais. Mas entre o texto da Constituição e a realidade há um abismo.

O Estado, que tem o dever de assegurar esses direitos, mostra-se incapaz de fazê-lo integralmente. E não apenas por ausência de vontade, mas por um dado elementar: não é onisciente nem onipresente. Age por meio de pessoas, de estruturas humanas e materiais, frequentemente insuficientes para enfrentar as múltiplas faces da criminalidade.

No caso de Santa Isabel do Rio Negro, o cenário é ainda mais simbólico. A tortura ocorreu dentro de uma Delegacia de Polícia — espaço que deveria representar o primeiro bastião da legalidade e da repressão ao crime.

Quando a barbárie se instala dentro da casa que deveria combatê-la, a mensagem transmitida é devastadora: o Estado não apenas falha, mas falha dentro de si mesmo.

Homem é torturado por presos em delegacia no Amazonas e vídeo viraliza; PC investiga