Todos de olho grande na Prefeitura de Manaus

De qualquer forma o pleito será uma prévia da eleição presidencial. Se a esquerda não demonstrar força é porque Lula teria fracassado na sua estratégia de derrotar o bolsonarismo e ampliar a avenida pela qual pretende transitar na campanha pela reeleição.

Na prática, a disputa municipal já começou e o teste do bolsonarismo em Manaus estará no desempenho do coronel Alfredo Menezes, o segundo mais votado na capital em 2022 para o Senado. Menezes, empurrado por Bolsonaro, obteve surpreendentes 544.262 votos, mas foi derrotado na somatória dos votos do interior pelo senador Omar Aziz.

Sua votação foi anabolizada pelo fator Bolsonaro, o que não significa que tenha deixado de acumular potencial político. O teste será em 2024, sem o ex-presidente e em um cenário adverso, de desconstrução da imagem de seu mentor.

De outro lado, Manaus assiste a ascensão de um menino prodígio, mas sem visão política e com o desafio de aprender como funciona a máquina pública. Provavelmente entrará na disputa como um dos favoritos, mas sob a desconfiança de um eleitorado mais maduro, que parece cansado de ver Manaus ser transformada em uma incubadora de experiências mal sucedidas.

Já o prefeito David Almeida, que tentará a reeleição, tem a seu favor a máquina, mas também o grande desafio de melhorar a infraestrutura da cidade e dar continuidade ao programa de asfaltamento das ruas de Manaus, que andou pouco após as eleições.

As razões apontadas são a queda de arrecadação e desentendimentos com o governo do Estado, que precisa fazer sua parte, restabelecendo a parceria com a prefeitura - menos por questões eleitorais, mas porque esse foi um compromisso assumido com a cidade de Manaus, não com o prefeito em particular.