Secretário de Segurança deve cair como membro amputado de um corpo doente: o governo do Amazonas

O governador Wilson Lima deve exonerar, “a pedido”, o seu secretário de Segurança, Louismar Bonates. Na prática, a saída de Bonates, programada para os próximos dias, é quase uma amputação de membro importante de um corpo doente: o próprio governo.

Para maquiar a "cirurgia", Wilson anunciará uma minirreforma no seu secretariado.

Bonates tornou mais tóxico o governo depois que o vice-governador Carlos Almeida, no exercício do cargo, o demitiu, alegando uma série de crimes que teriam sido cometidos pelo secretário. E são gravíssimos. Segundo o vice-governador, passam pela "extorsão, ligação com grupos de extermínio e o crime organizado".

Wilson recolocou a peça no lugar utilizando esparadrapo.

A infeção agora se espalha.

A saída de Bonates tem outros propósitos: evitar um desgaste irreparável do governo caso se confirmem ‘boatos"de que ele seria alvo a qualquer momento, de prisão, busca e apreensão.

A “amputação" do secretário, um dos braços fortes do governo, ocorrerá em razão do alto risco de infecção generalizada.

A lesão foi identificada faz tempo. Não é um caso atípico de acidente de percurso de uma administração sem rumo. É consequência de má formação.

Nasceu com o governo Wilson Lima em 2019. E se seus atos como secretário cheiram mal, é verdade também que essa "amputação" conduzirá a outras diante do avanço das feridas abertas no governo e do risco de septicemia. Não tem quem resista a tantos escândalos.