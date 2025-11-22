Prisão de Bolsonaro tem potencial para incendiar o País





Há relatos de descumprimento de cautelares, movimento atípico da tornozeleira e até articulação política na porta de casa. Se tudo isso é suficiente ou não para justificar a prisão, é algo que ainda dependerá do próprio curso dos fatos — e, talvez, de um país cansado de viver à beira de novas rupturas.

Moraes, como relator, tem conduzido a maior parte dessas decisões. Mas o STF, em diferentes momentos, acompanhou seus votos. Isso encerra o debate sobre parcialidade? Não necessariamente. Nem o confirma, nem o dissolve.

O clima institucional é tenso demais para conclusões fáceis. A dúvida, aqui, ainda é um personagem vivo.

E o contexto recente — a movimentação da tornozeleira, a vigília de aliados, a acusação de descumprimentos — pode, para alguns, ser lido como indícios que reforçam suspeitas antigas de tentativa de fuga. Para outros, pode ser apenas ruído, exagero, interpretação forçada.

A verdade é que nada disso está fechado. Tudo está no ar, flutuando, dependendo de quem olha, de como olha e do que deseja enxergar.

Enquanto isso, um fato institucional gigantesco passa quase despercebido: Lula indicou Jorge Messias, amigo pessoal, para a vaga de Barroso no STF. A escolha irritou parte do Senado, contrariou Davi Alcolumbre e reacendeu discussões que, em condições normais, ocupariam o debate público por semanas. Mas não ocupam. Foram engolidas pela crise da hora.