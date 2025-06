Para onde vai a riqueza que a indústria da ZFM produz ?

A questão não é saber para onde vai os bilhões de dólares que as empresas da ZFM produzem - a gente sabe. A questão é por que a riqueza produzida é distribuída de forma tão desigual...



O setor empresarial e o governo do Amazonas comemoraram o crescimento do PIB - Produto Interno Bruto - do Estado no primeiro trimestre deste ano. Na verdade, PIB representa a soma da riqueza produzida, mas na Zona Franca de Manaus é usufruída por muito poucos.

Quando se avalia o PIB per capita - a divisão do bolo com os cidadãos, se verifica que a riqueza é apropriada por uma parcela muito pequena, algo em torno de 1%, onde se concentram os donos do dinheiro e do setor produtivo.

É uma riqueza para inglês, francês, japonês e chinês ver.

Se Formos avaliar com profundidade esse feito comemorado por tão poucos, exaltado mas nunca questionado por uma imprensa que se limita a publicar números que não compreende, encontramos Manaus como a terceira cidade mais desigual do País, com população vivendo na pobreza ou em extrema pobreza, fenômeno estimulado pelo alto índice de desemprego.

A questão não é saber para onde vai os bilhões de dólares que as empresas produzem - a gente sabe. A questão é porque a riqueza produzida é distribuída de forma tão desigual.

O que a indústria incentivada produz é de um valor imenso (para os empresários), brindados ainda por generosos incentivos fiscais que resultam em empregos mal remunerados e pouco investimento em áreas como ciência e tecnologia.

Fica muito pouco no Estado. Mas sem a Zona Franca o Amazonas seria nada - dizem os políticos com o olho na reeleição em 2026. De fato seria nada, mas a culpa é daqueles que se acomodaram, não buscaram criar alternativas ao projeto industrial e fizeram apostas equivocadas em uma política de incentivos fiscais que priva mais da metade da população à miséria.

Nunca é bom esquecer que, quando o governo dá incentivos a uma empresa, ele deixa de arrecadar. É quase uma expropriação do dinheiro do cidadão que poderia ser aplicado em bens e serviços, infraestrutura, escolas, hospitais.

É preciso que as empresas - que lucram muito e isso é divulgado como um grande feito - invistam mais em pesquisa e tecnologia. É preciso apostar no capital intelectual de quem vive aqui, plantar algo para o futuro. Isso ainda não foi feito.