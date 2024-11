O "sonho" americano

Sinceramente, eu gostaria de ver Donald Trump novamente presidente dos EUA. Não pelas razões da direita mundial, mas porque entendo que que ele teria autoridade para negociar a paz ainda que em nome da enorme força militar do País. Seria melhor que a vacilante Kamala Harris no trato com russos e israelenses, que praticam massacres na Ucrânia e Faixa de Gaza.

Os EUA têm sido omissos especialmente com os palestinos, massacrados, humilhados, expulsos de suas casas com armas fornecidas pelo governo de Washington a Israel.

Penso outras coisas sobre Trump, que não são boas, mas externá-las não seria prudente.

É incrível como uma eleição do outro lado do Atlântico e que aparentemente nada tem a ver com o Brasil, desperte tanto interesse da mídia em geral. Por que ? Porque todos entendem que os EUA representam um poder incomparável - seja militar, estratégico e até nos costumes.

É um império, com uma capacidade inclusive de vender o que não tem - democracia. Poder de espalhar a ilusão do chamado "sonho americano", na verdade feito para americanos brancos, enquanto os negros e indígenas vivem na mais absoluta pobreza e com direitos reduzidos.

Por isso é importante que seu presidente ao menos use todo esse poder para impedir os massacres mundo afora. É o que acho que Trump pode fazer...